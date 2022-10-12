МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, проект этого документа предполагает, в числе прочего, строительство АЭС на марокканской территории, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации. Российские туроператоры возобновили продажи туров в Марокко

Распоряжением одобрен представленный "Росатомом" и согласованный с МИД РФ, а также другими органами власти и предварительно проработанный с марокканской стороной проект межправсоглашения. "Росатому" поручено вместе с российским МИД провести переговоры с марокканскими партнерами и по достижении договоренности подписать соглашение.

Одним из направлений сотрудничества России и Марокко по мирному атому в проекте соглашения названо "проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц".

Также планируется разведка и разработка урановых месторождений в Марокко, поставка ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, совместная разработка реакторных технологий, проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома, использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях, подготовка кадров. В целом, речь идет о создании и совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики в Марокко.

В октябре 2017 года и министерство энергетики Марокко подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области мирного атома.