МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Россети" и "Азерэнерджи" договорились о расширении сотрудничества в области развития электросетей России и Азербайджана, сообщает официальный Telegram-канал группы "Россети". Россети и "НЭС Кыргызстана" договорились о стратегическом сотрудничестве

"ПАО "Россети" и АО "Азерэнерджи" на полях Российской энергетической недели (РЭН-2022) подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры России и Азербайджана", — говорится в сообщении.

Соглашение заключено на три года. Стороны планируют сотрудничать в области проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных линий электропередачи, проведении исследований возможных интеграционных проектов, таких как энергетический коридор "Север – Юг" и замыкание Закавказского энергокольца, уточняется в сообщении компании.

Кроме того, планируется осуществлять обмен опытом в эксплуатации, обслуживании и ремонте электросетевых объектов, развивать кадровый потенциал и взаимодействовать по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в электросетях на приграничных территориях обеих стран.