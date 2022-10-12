"Россети" и "Азерэнерджи" расширят сотрудничество в области развития электросетей
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Россети" и "Азерэнерджи" договорились о расширении сотрудничества в области развития электросетей России и Азербайджана, сообщает официальный Telegram-канал группы "Россети".
"ПАО "Россети" и АО "Азерэнерджи" на полях Российской энергетической недели (РЭН-2022) подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры России и Азербайджана", — говорится в сообщении.
Соглашение заключено на три года. Стороны планируют сотрудничать в области проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных линий электропередачи, проведении исследований возможных интеграционных проектов, таких как энергетический коридор "Север – Юг" и замыкание Закавказского энергокольца, уточняется в сообщении компании.
Кроме того, планируется осуществлять обмен опытом в эксплуатации, обслуживании и ремонте электросетевых объектов, развивать кадровый потенциал и взаимодействовать по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в электросетях на приграничных территориях обеих стран.
https://1prime.ru/energy/20221012/838445255.html
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