МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Текущий энергетический кризис и возможный дефицит энергоресурсов ставит Европу в положении, когда ей необходимо задуматься об аренде гигантских плавучих электростанций, пишет Bloomberg. Власти ЕС отметили необходимость смягчить влияние цен на газ

Подобные станции в основном используют развивающиеся страны.

Агентство ссылается на данные компании Karpowership, которая базируется в Турции и специализируется на плавучих электростанциях. Африка является основным пользователем таких станций. Глава турецкой компании Зейнепа Харези заявил, что они ведут переговоры с четырьмя крупнейшими европейскими странами об аренде, а также, что надеется на быстрое преодоление любых бюрократических препон. Обе стороны заинтересованы в скорейшем старте производства по низким ценам и в соответствии с экологическими требованиями Евросоюза.

Турецкая компания Karpowership в состоянии выдать Европе в аренду восемь таких судов, которые могут вырабатывать до двух гигаватт электроэнергии. Цена будет составлять лишь от 20 до 25 евроцентов за киловатт-час, что в два раза дешевле, чем нынешняя рыночная стоимость поставок энергии в Германии.

В агентстве отметили, что такие электростанции работают в основном на СПГ и мазуте с не высоким содержанием серы, что вызовет протесты европейских экологов. Например, недавно экогруппа BUND раскритиковала идею минэкономики и климата Германии об использовании плавучих электростанций, функционирующих на нефти. Экологи не увидели внятные причины в использовании подобной генерации.