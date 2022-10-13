МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" нашел новые рынки для своих европейских нефтяных поставок и, таким образом, снял с себя все риски, связанные с началом действия нефтяного эмбарго ЕС, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон на брифинге в рамках Российской энергетической недели. "Новатэк" ожидает роста производства на "Ямал СПГ" в этом году

"Так как мы маленькие нефтедобытчики, маленькие по объемам каких-то продуктов, то мы за последние месяцы решили вопросы по рынкам. И все, что на Европу идет, мы сняли эти риски с себя", — сказал Михельсон, отвечая на вопрос о близящихся сроках начала действия санкций ЕС против нефти и нефтепродуктов из России.

В сентябре Михельсон говорил, что "Новатэк" снижает продажи нефтепродуктов на рынке Европы и "уводит" эти объемы на другие рынки, продавая их там в отличных от доллара валютах, в частности, в юанях.

Евросоюз 6 октября официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 7 октября. Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля. "Новатэк" планирует запустить первую линию "Арктик СПГ — 2" в 2023 году

Также 5 декабря и 5 февраля вступит в действие эмбарго ЕС на импорт в Европу морским транспортном нефти и нефтепродуктов соответственно.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.