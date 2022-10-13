МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" вновь обратится в суд для защиты своих прав в Польше, после того как страна ввела временное управления в дочерней структуре компании Novatek Green Energy, считая такие действия властей бандитизмом и грабежом, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Михельсон рассказал, как "Новатэк" избавился от рисков нефтяного эмбарго

Ранее Польша ввела временное управление в Novatek Green Energy.

"Мы сразу обратились в их суд, обратились в Европейский суд. Пока никаких ответов нет. После того, как поставили управляющего, еще раз обратимся. Но я считаю, что это просто грабеж, бандитизм, больше ничего", — сказал Михельсон на брифинге в рамках Российской энергетической недели.

Польша в апреле также ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Новатэк". Однако из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy. Михельсон заявил о прогрессе в расчетах за поставки газа в Европу

Осознав это, польское правительство обязало подразделение "Новатэка" передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. В связи с этим "Новатэк" обратился в суды Польши и Европы.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.