МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает розничных цен на топливо в России не выше прогнозной инфляции в будущем году, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. Путин указал на растущую волатильность цен на сырье

"Сейчас тенденция на снижение оптовых цен, объёмов достаточно. Поэтому изменения если и могут быть, то не выше инфляции. Я думаю, что ориентироваться нужно на прогноз инфляции", — ответил он в кулуарах Российской энергонедели на вопрос о прогнозе стоимости топлива для автовладельцев в России в 2023 году.

При этом что касается дизельного топлива, то ФАС считает нужным увеличивать объёмы его продаж на бирже. По словам Шаскольского, служба обращалась к нефтяным компаниям по проблемам, связанным с зимним дизельным топливом, работает с правительством по этому вопросу.

"ФАС готова проработать вопрос об изменении нормативов продаж дизтоплива (на бирже — ред.) с учетом баланса спроса и предложения", — отметили в свою очередь в пресс-службе ведомства.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.