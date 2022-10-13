Иран заявил о расширении сотрудничества в Россией в сфере энергетики
Замминистра нефти Асадзадех: Россия сможет поставлять газ в страны Персидского залива через Иран
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана, в том числе в энергетике, начало расширяться на фоне украинского кризиса и введения западных санкций, заявил замглавы иранского министерства нефти Ахмад Асадзадех.
"Иран тоже давно под санкционным режимом, поэтому Россия и Иран сейчас больше друг друга поняли и укрепили отношения", — рассказал он на Российской энергетической неделе.
По словам замминистра, Иран и "Газпром" уже создали дорожную карту по месторождениям и собрали несколько рабочих групп. Кроме того, Россия сможет поставлять свое топливо в страны Персидского залива через территорию Ирана.
"Хорошая возможность есть…. для того, чтобы через территорию Ирана транспортировать российский газ и нефть, есть покупатели в странах… Персидского залива", — сказал Асадзадех.
Он отметил, что совместная работа стран в поставках энергоносителей может быть весьма выгодной, поскольку соседи Ирана нуждаются в газе. В частности, большим его потребителем является Пакистан, который испытывает дефицит ресурсов и электричества, подчеркнул замминистра.
https://1prime.ru/energy/20221013/838452065.html
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