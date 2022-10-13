МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия хочет выстраивать дальнейшее сотрудничество с Россией в области энергетики не поддержит санкции, которые поставят под угрозу энергоообеспечение, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии призвал защищать "Турецкий поток"

"Мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну", — почеркнул он в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Министр отметил, что российская нефть очень важна для Венгрии, поэтому Будапешт настаивал на исключении трубопроводных поставок из санкций.

Евросоюз 6 октября утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе ограничение цен на российскую нефть, перевозимую по морю в третьи страны. Кроме того, страны ЕС договорились ввести эмбарго на морские поставки нефти из России с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля. Меры не затронут поставки по трубопроводу "Дружба".