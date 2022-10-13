МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия и Россия ускоряют работу над строительством атомной электростанции, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия выразила интерес к сотрудничеству с Россией в энергетике

"Я уверен, что нынешний энергетический кризис в Европе четко показывает, что без ядерной энергетики не будет ни безопасности поставок, ни доступной энергии в Европе. Именно поэтому мы ускоряем строительство нашей новой атомной электростанции в рамках международного проекта", — сказал он в ходе панельной сессии Российской энергетической недели.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

Россия и Венгрия в конце 2014 года заключили соглашение о строительстве на единственной венгерской АЭС "Пакш" новых – пятого и шестого – энергоблоков с реакторными установками по передовому российскому проекту. Проект получил название "Пакш – 2", Москва пообещала выдать Будапешту государственный заем на сумму до десяти миллиардов евро на его реализацию. При этом общая стоимость работ оценивается в 12,5 миллиарда евро. Глава МИД Венгрии призвал защищать "Турецкий поток"

Венгерские власти неоднократно подчеркивали значимость атомной энергетики для обеспечения энергетической безопасности страны.

В начале недели гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили реализацию проекта на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Стороны договорились продолжать совместную работу и рассмотрели дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство объектов в рамках утвержденного графика.