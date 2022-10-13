МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новое направление, в котором Россия является лидером — это малая атомная энергетика, спрос на которую в мире весьма высокий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал последствия мирового энергетического кризиса для стран

"Новое направление, в котором мы являемся лидерами, мы считаем, что это будущее в рамках энергетики — это малая атомная энергетика", — сказал он в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

Новак отметил, что Россия впервые в мире установила плавучую малую атомную электростанцию на Чукотке, собирается также построить в этом регионе четыре блока малой атомной энергетики в рамках развития Баимского горнообогатительного комбината. Кроме того, страна занимается рядом таких проектов в Якутии.

"И это можно будет использовать в том числе и в мире, потому что потребность в малых блоках гораздо более высокая, чем в больших энергетических блоках", — добавил вице-премьер.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.