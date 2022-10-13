МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В Минтрансе заявили, что весь объем перевозок в Крым будет обеспечен

"В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.

"Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", — отметил глава правительства.