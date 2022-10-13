Правительство выделит Крыму миллиард рублей на развитие энергетики
Мишустин сообщил, что правительство выделит Крыму миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.
Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.
"Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", — отметил глава правительства.
https://1prime.ru/energy/20221013/838454346.html
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