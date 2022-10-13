КИШИНЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Румынская компания Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") и молдавское госпредприятие Energocom ("Энергоком") подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии, сообщил в четверг министр энергетики Румынии Вирджил Попеску. Молдавия перешла на полное самообеспечение электроэнергией

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВт.

"Электричество для Республики Молдова! Hidroelectrica и предприятие Energocom, уполномоченное правительством Молдавии, подписали сегодня контракт на поставку 100 МВт. Подача электроэнергии начнется в ночь на 14 октября", — написал Попеску на своей странице в социальной сети.

Министр отметил, что накануне правительство Румынии в экстренном порядке приняло специальное постановление, которое дает возможность местным производителям электроэнергии заключать приоритетные договоры с правительством Молдавии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, с 11 октября Украина прекратила поставки электроэнергии в республику. Кишинев заявил, что основным поставщиком электричества осталась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья). Власти призвали население страны к экстренной экономии электроэнергии, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00 мск, также инструкции по сокращению энергопотребления получили государственные предприятия.