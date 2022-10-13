МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Группа "Россети" с 2014 года ведет работу в условиях санкционного давления на Россию и за это время создала наработки в области управлению рисками, связанными с введением ограничительных мер, рассказал заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети" Даниил Краинский на сессии "ТЭК России в условиях санкций: помогли или помешали?" в рамках РЭН-2022. Россети готовы развивать сотрудничество на восточном и южном направлениях

Сейчас энергетический гигант активно занимается нормативно-правовой деятельностью, нацеленной на обеспечение стабильной работы, ее поставщиков, подрядчиков и исполнителей, сохранение имеющихся и выстраивание новых производственных и логистических связей, а также поддержку потребителей.

В том числе, реализуются мероприятия по адаптации текущих договоров к сложившимся условиям и учету рисков во вновь заключаемых контрактах. Приняты решения по отмене штрафных санкций и возможности продления сроков и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств контрагентов из-за последствий введенных санкций.

В дискуссии также приняли участие статс-секретарь — замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Отмечено, что в этом году на государственном уровне принято беспрецедентное количество мер поддержки, которые позволили стабилизировать ситуацию на финансовых рынках и всех отраслях экономики.

"Санкции — это попытка воздействовать на экономику и политическую систему государства, которую топливно-энергетический комплекс чувствует в полном объеме. В течение 2022 года на законодательном уровне принимались очень важные решения, направленные на поддержку граждан, бизнеса, политической и финансовой системы, обеспечения безопасности страны. Спустя некоторое время можно утверждать, что эти меры поддержки помогли противодействовать санкциям и дать импульс для дальнейшего развития", — сказала Бондаренко.

"Санкции дают новые возможности для развития энергетики и экономики в целом. С введением ограничений мы решаем задачи импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Это позволяет нам создавать новые рабочие места, развивать новые технологии и отечественные компетенции по всем направлениям деятельности", — подчеркнул Завальный.

"Сегодня санкции не оказывают прямого влияния на надежность и эффективность эксплуатации электросетевого комплекса России, однако, нельзя отрицать косвенного давления на инвестиционные программы компаний группы "Россети". Эти риски учитываются в текущей работе, что позволит обеспечить надежную работу и необходимое развитие инфраструктуры", — отметил Краинский.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.