МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Решение правительства выделить дополнительно 1 миллиард рублей на энергоинфраструктуру Крыма позволит снизить аварийность на объектах и улучшить их антитеррористическую безопасность, сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Правительство выделит Крыму миллиард рублей на развитие энергетики

Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить выполнение планово-предупредительных ремонтов, оперативного обслуживания, антитеррористическую защищенность объектов электроэнергетики, перейти на хозяйственный способ обслуживания электросетевого хозяйства, находящегося в ведении "Крымэнерго", а также сформировать нормативный аварийный запас, что будет способствовать снижению количества аварийных ситуаций и повышению надежности электросетевых объектов", — прокомментировал замминистра на полях Российской энергонедели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.