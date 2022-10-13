МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак вручил премию ассоциации "Глобальная энергия", церемония проходила в рамках Российской энергетической недели (РЭН), в мероприятии также принял участие председатель правления "Россетей" Андрей Рюмин, сообщается в пресс-релизе ассоциации. Новак заявил, что Россия стала лидером в малой атомной энергетике

"Александр Новак вручил премию "Глобальная энергия" доктору физико-математических наук Виктору Орлову (Россия) за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом. Церемония состоялась на международном форуме "Российская энергетическая неделя". В мероприятии также принял участие председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что два победителя из США, заслуженный профессор инженерии Хьюстонского университета Каушик Раджашекара и старший научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Меркури Канадзидис, не смогли присутствовать на церемонии лично, но обратились к участникам и гостям церемонии по видеосвязи.

В ходе церемонии, говорится в сообщении, Новак также вручил от имени "Глобальной энергии" почетный диплом ассоциации иностранному ученому "за вклад в развитие энергетики стран Африканского региона". Его получил декан инженерного факультета Университета им. Чуквуэмека Одумегву-Оджукву в Нигерии Люк Чика Эме. Такой диплом вручался впервые.

Ранее ассоциация учредила такую награду для ученых России: за вклад в развитие энергетической отрасли. "Решение поощрять иностранных специалистов Почётным дипломом связано с тем, что география заявок на премию "Глобальная энергия" значительно расширилась за последние три года. Номинационные представления из стран развивающего мира обратили внимание международного научного сообщества на работы ученых из государств Африки и Латинской Америки", — отмечается в релизе.

Лауреаты премии были определены в июле на церемонии в Ханты-Мансийске. В этом году география сбора заявок на участие в шорт-листе премии значительно расширилась: всего было выдвинуто 119 ученых из 43 стран мира. Это превысило показатели 2021 года (36 стран) и 2020 года (20 стран) и стало абсолютным рекордом за всю историю премии. В шорт-лист, объявленный организаторами в мае, вошли пятнадцать ученых из девяти стран: Индии, Казахстана, Канады, Китая, России, Сингапура, США, Уругвая и Франции.

Ассоциация "Глобальная энергия" — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Ее членами являются "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "Россети ФСК ЕЭС. С 2003 года лауреатами премии уже стали 45 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 миллионов рублей.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.