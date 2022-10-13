БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" подала в суд на правительство Германии из-за передачи Федеральному сетевому агентству в доверительное управление немецких дочерних компаний российской энергетической компании, сообщает издание Handelsblatt. "Роснефть": передача активов ФРГ нарушает принципы рыночной экономики

"Роснефть" подала иск против ФРГ. Причиной тому является доверительное управление через немецких представителей холдингами в трех нефтеперерабатывающих заводах. Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг", — пишет газета со ссылкой на юридическую фирму Malmendier Legal, нанятую "Роснефтью" для судебного процесса.

В сентябре министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.