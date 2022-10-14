МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейские политики начали понимать, что США зарабатывают деньги на фоне энергетического кризиса в регионе, им необходимо пересмотреть приоритеты. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао". Китайские производители чипов обвинили США в торговой дискриминации

Как отмечает издание, Евросоюз все сильнее полагается на США в области стратегии и безопасности, постепенно превращаясь в "американского вассала". При этом Вашингтон лишь "погрел руки" на энергетическом кризисе в регионе. Так, стоимость американского природного газа в четыре раза превышает цену ресурса на европейском рынке, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, США приняли ряд подрывающих свободную торговлю законопроектов, подчеркнуло издание. Эти акты наносят ущерб Европе.

Например, указало китайское СМИ, глава французского Минфина, комментируя закон о производстве чипов, раскритиковал экономический деспотизм Вашингтона и призвал к "более сбалансированным" торговым отношениям с Евросоюзом.

Помимо этого, вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил, что американский "Акт сокращения инфляции" дискриминирует многие немецкие предприятия, включая автомобильную промышленность и работу в области возобновляемых источников энергии.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>