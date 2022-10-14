МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Желание большинства поляков продолжить антироссийскую санкционную политику на фоне энергетического кризиса свидетельствует об их глупости, считает обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Польский оператор нефтепровода "Дружба" начал ремонт поврежденной нитки

Согласно результатам опроса агентства SW Research, 60% поляков выступили против ослабления или полной отмены ограничений в отношении России в условиях роста цен на энергоресурсы, 16% — за, 25% — затруднились ответить, приводит автор.

Как отметил обозреватель, усугубление кризиса в Европе приведет Польшу к экономической катастрофе. Он подчеркнул, что Варшава в данный момент, как и в других случаях на протяжении истории, неадекватно оценивает угрозу.

"Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством", — указал Пяста.

Автор добавил, что в подобной ситуации отсутствие страха у граждан — признак психического расстройства.