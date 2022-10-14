МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Желание большинства поляков продолжить антироссийскую санкционную политику на фоне энергетического кризиса свидетельствует об их глупости, считает обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
Согласно результатам опроса агентства SW Research, 60% поляков выступили против ослабления или полной отмены ограничений в отношении России в условиях роста цен на энергоресурсы, 16% — за, 25% — затруднились ответить, приводит автор.
Как отметил обозреватель, усугубление кризиса в Европе приведет Польшу к экономической катастрофе. Он подчеркнул, что Варшава в данный момент, как и в других случаях на протяжении истории, неадекватно оценивает угрозу.
"Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством", — указал Пяста.
Автор добавил, что в подобной ситуации отсутствие страха у граждан — признак психического расстройства.
https://1prime.ru/energy/20221014/838462033.html
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