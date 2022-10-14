МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа, подчинившись интересам американского военно-промышленного комплекса, повела себя как колония, пишет Хавьер Ороско Пеньяранда в опубликованной в испанской газеты Rebelión статье. ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток на фоне кризиса в Европе

По словам автора, из-за подчинения политике Вашингтона, европейцев ждет немыслимый ужас. Он отметил, что кризис проявляется в нехватке энергии и продовольствия. Европейским гражданам, если они не проснутся, скоро нечего будет есть, подчеркнул Пеньяранда.

Как добавлено в статье, Евросоюз также снизил инвестиции в социальную сферу и отложил реформы энергетической модели ради "империалистических нужд Америки".

Кроме того, серьезная проблема для региона связана с поставками газа. Пеньяранда напомнил о недавнем ЧП на "Северных потоках", предназначенных для транзита "голубого топлива" в обход Украины. Организаторы диверсии, указал автор, рассчитывают "впихнуть Европе американский газ".

По мнению Пеньяранды, текущая политика европейских лидеров ведет к массовому обеднению граждан, разрушению промышленности и концу социального государства.

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