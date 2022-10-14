МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Нидерланды заморозили действие патентов, принадлежащих российским нефтегазовым компаниям, сообщила местная телерадиовещательная корпорация NOS, ссылаясь на профильное ведомство. Нидерланды объяснили нежелание вводить лимит цен на газ

Как уточняется, мера затронула "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть", которые попали под санкции Евросоюза.

Теперь голландские предприятия смогут воспроизводить продукцию российских компаний, не опасаясь возможных последствий.

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