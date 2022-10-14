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https://1prime.ru/energy/20221014/838464516.html
Нидерланды заморозили патенты "Газпрома" и "Роснефти"
Энергетика
Новости
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Нидерланды заморозили действие патентов, принадлежащих российским нефтегазовым компаниям, сообщила местная телерадиовещательная корпорация NOS, ссылаясь на профильное ведомство... ПРАЙМ, 14.10.2022
энергетика, новости, санкции против рф, патент, нидерланды, нефтегазовая отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Нидерланды заморозили действие патентов, принадлежащих российским нефтегазовым компаниям, сообщила местная телерадиовещательная корпорация NOS, ссылаясь на профильное ведомство.
Как уточняется, мера затронула "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть", которые попали под санкции Евросоюза.
Теперь голландские предприятия смогут воспроизводить продукцию российских компаний, не опасаясь возможных последствий.
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