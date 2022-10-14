МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Французский профсоюз CGT, стоящий у истоков многонедельной забастовки на нефтеперерабатывающих заводах и некоторых топливных хранилищах компании TotalEnergies, в четверг вечером покинул переговоры о заработной плате. Таким образом профсоюз разрушил надежды на окончание противостояния, которое истощает бензоколонки и создает нервозность в стране. Французы возмутились откровенным лицемерием G7 по отношению к России

"Мы увидели маскарад… заявленные предложения явно недостаточны", — сказал журналистам представитель CGT Алексис Антониоли после того, как профсоюз покинул переговоры.

Несколько часов спустя профсоюзы CFDT и CFE-CGC, придерживающиеся более умеренных взглядов и представляющие большинство работников, заключили соглашение с TotalEnergies, которое, в случае одобрения членами профсоюза, будет означать повышение заработной платы на 7%.

"Это ничего не меняет в сознании бастующих рабочих", — сказал Антониоли, отвечая на вопрос, может ли соглашение о зарплате без участия CGT, подобное тому, которое было недавно достигнуто в Esso France, затормозить забастовки.

TotalEnergies в четверг предложила провести переговоры по заработной плате, несмотря на продолжающиеся забастовки, менее чем через день после того, как правительство президента Эммануэля Макрона приказало компании, получившей огромные прибыли на фоне стремительного роста цен на энергоносители, увеличить зарплаты работников.