ПАРИЖ, 14 окт — ПРАЙМ. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что к французской энергетической компании TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ, отметив, что ни одна компания не может действовать в обход санкций. Французский профсоюз отказался от сделки с TotalEnergies

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что на компанию TotalEnergies подали в суд, обвинив ее в разработке месторождения в России, топливо из которого использовалось для заправки российских самолетов, участвующих в спецоперации на Украине.

"Ни одна компания, будь она маленькая или крупная, не должна освобождать себя от применения санкций. Это четкая линия правительства с самого начала. Правосудие сделает свою работу… Это неприемлемо, чтобы французская компания действовала в обход санкций", — заявила министр в интервью телеканалу LCI, комментируя подачу иска к TotalEnergies.

Отмечалось, что TotalEnergies до сентября владела 49% предприятия "Тернефтегаз", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение на севере России. Остальная доля (51%) принадлежала российской группе "Новатэк", в которой TotalEnergies также владела 19,4% акций. Как сообщала ранее французская газета Monde, часть добываемого на Термокарстовом месторождении газового конденсата шла на производство топлива, которым затем заправляли российские самолеты, участвовавшие в спецоперации на Украине. Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

По словам источника Франс Пресс, в четверг французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom we stand подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру в Париже, обвинив TotalEnergies в соучастии в военных преступлениях. Как утверждали истцы, продолжая разрабатывать Термокарстовое месторождение после начала спецоперации 24 февраля, TotalEnergies "способствовала обеспечению российского правительства средствами", необходимыми для боевых действий.

Как сообщает агентство, компания TotalEnergies опровергла все обвинения, заявив, что газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", был вывезен за границу и поэтому не мог использоваться для производства топлива для российских самолетов.