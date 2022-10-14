МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" в октябре впервые начала отмечать снижение электропотребления в промышленности, рассказал журналистам в кулуарах Российской энергонедели глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Румыния и Молдавия заключили договор на поставку электроэнергии

"В октябре мы начали впервые фиксировать снижение потребления электроэнергии в промышленности. Видим это в отношении тепловой энергии (паре, горячей воде), потому что у потребителей появились проблемы со сбытом продукции. По крайней мере, по своей энергосистеме мы уже начинаем это видеть", — заявил он.

По данным "Системного оператора Единой энергосистемы РФ" в сентябре потребление электроэнергии в России выросло на 0,4% и составило 85,2 миллиарда кВт.ч. По прогнозу Минэнерго, в целом по году рост потребления составит 1-1,5%.

Хардиков при этом надеется, что ситуация со снижением изменится, как только промышленные потребители наладят сбыт своей продукции. "Надеемся, что это временная ситуация, и наши потребители найдут оперативные решения по сбыту", — добавил он. Новак прокомментировал ситуацию с энергодефицитом в Европе

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.