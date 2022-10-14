МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Equinor заключила шесть контрактов на три года с пятью судовладельцами на общую сумму более 2,5 миллиарда крон, или 235 миллионов долларов, суда будут поддерживать деятельность компании на континентальном шельфе, сообщила норвежская компания.

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"Шесть контрактов были заключены с пятью судовладельцами на общую сумму более 2,5 миллиарда норвежских крон (около 235 миллионов долларов — ред.), включая опционы… Контракты вступят в силу до конца 2022 года, имеют трехлетний твердый срок и три годичных опциона. Суда будут поддерживать деятельность Equinor на норвежском континентальном шельфе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что были заключены контракты с компаниями Simon Mokster Shipping AS, Island Offshore Management AS, Eidesvik AS, Remoy Shipping AS и P/F Skansi Offshore. Они будут управлять шестью судами снабжения платформ.

Кроме того, Equinor продлила на четыре года контракт с Island Offshore Shipholding LP на судно Island Clipper. В прошлом оно обслуживало месторождение Усеберг, а в настоящее время планируется работа на морском ветропарке Hywind Tampen в Северном море.

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В рамках соглашения компании также будут искать возможности модификации судов Island Crusader и Kongsborg для работы на аммиачном топливе. Это будет осуществляться в рамках двух отдельных проектов с привлечением ряда субпоставщиков из морской отрасли. Общая цель — сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 90% за счет использования аммиака в качестве топлива. На всех шести судах либо уже установлены, либо будут установлены аккумуляторы для гибридных двигателей.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.