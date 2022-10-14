МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия готова оказать помощь в восстановлении объединенной энергетической системы Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин. Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к импортозамещению

Он сообщил об этом в ходе первого в истории саммита "Россия — Центральная Азия", который состоялся в пятницу в Астане.

"Наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что взаимодействие России со странами этого региона укрепляется, о чем говорит в том числе возведение новых АЭС и внедрение цифровизации. Российский лидер также отметил, что Москва активно инвестирует в экономику стран Центральной Азии и уже вложила около пяти миллиардов долларов в виде прямых инвестиций.

В качестве перспективных направлений сотрудничества Путин назвал расширение географии поставок нефти, совместную разработку запасов сырья в Каспийском море, строительство и расширение трубопроводов, наращивание торговли углем.