Россия готова помочь с восстановлением энергосистемы в Азии, заявил Путин
Путин заявил о готовности России содействовать восстановлению объединенной энергосистемы в Азии
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия готова оказать помощь в восстановлении объединенной энергетической системы Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин.
Он сообщил об этом в ходе первого в истории саммита "Россия — Центральная Азия", который состоялся в пятницу в Астане.
"Наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что взаимодействие России со странами этого региона укрепляется, о чем говорит в том числе возведение новых АЭС и внедрение цифровизации. Российский лидер также отметил, что Москва активно инвестирует в экономику стран Центральной Азии и уже вложила около пяти миллиардов долларов в виде прямых инвестиций.
В качестве перспективных направлений сотрудничества Путин назвал расширение географии поставок нефти, совместную разработку запасов сырья в Каспийском море, строительство и расширение трубопроводов, наращивание торговли углем.
https://1prime.ru/energy/20221014/838467320.html
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