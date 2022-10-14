МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Зарубежнефть" видит свое будущее развитие в основном в странах СНГ и на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор компании Сергей Кудряшов. Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к импортозамещению

"Где мы видим будущее развитие, конечно, на сегодняшний день мы больше видим это… страны СНГ, второе — это Ближний Восток", — сказал Кудряшов, выступая на панельной дискуссии Российской энергетической недели.

Он отметил, что основное конкурентное преимущество "Зарубежнефти" — это почти стопроцентная российская локализация оборудования в области разведки и добычи.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.