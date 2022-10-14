МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Новый участник проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, появится до конца года, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Новак оценил вероятность принятия закона против ОПЕК в США

"Указ раньше вышел по "Сахалину-2". Там сменили оператора на российского оператора. Раньше был оператор Shell, сейчас "Газпром" соответственно. Дали возможность всем тем, кто участвовал раньше в составе акционеров этого проекта, остаться, те, кто пожелал. Японцы пожелали, а Shell не пожелал. Он отказался от участия в проекте. Там будет новый акционер, до конца года будет определен новый акционер, на ту долю, с которой ушел Shell", — сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

Он также отметил, что Россия продолжит работать в формате соглашений о разделе продукции. "Все условия относительно работы этого предприятия, условий, которые касаются налогообложения, полностью сохраняются, те, которые были на основе соглашения о разделе продукции", — добавил Новак.

Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.

Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение 4 месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, ведомство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.