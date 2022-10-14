МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1", российское юридическое лицо оператора одноименного СРП-проекта, зарегистрировано в Южно-Сахалинске 14 октября, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Банк России ожидает снижение спроса на кредитование в ближайшее время

"Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"… Место нахождения юридического лица: Сахалинская область… город Южно-Сахалинск… Способ образования: создание юридического лица. Дата регистрации: 14.10.2022", — указывается в выписке.

В документе уточняется, что управляющей компанией назначено акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф", структура "Роснефти".

Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

В результате неделю назад президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.