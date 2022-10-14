МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "Россети" приняла участие в молодежном дне в рамках Российской энергетической недели в Москве. Первый заместитель генерального директора — главный инженер Андрей Майоров в составе жюри оценил выпускные квалификационные работы бакалавров и магистров технических вузов по энергетическим темам в рамках финала Всероссийского конкурса, целью которого является поиск талантливых молодых специалистов и выявление инновационных решений, которые могут быть внедрены в сетевом комплексе.

Врио заместителя генерального директора по управлению персоналом Юлия Кузнецова приняла участие в заседании круглого стола "ТЭК для молодежи".

Энергетический гигант ведет работу, направленную на профориентацию школьников, поддержку и развитие студентов и молодых специалистов. На следующий 2023 год группа планирует расширить практику проведения энергетических кружков и энергоклассов, корпоративных олимпиад и научных конкурсов, реализации программ целевого обучения, организации стажировок и студенческих отрядов, сопровождения исследовательской деятельности по линии Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Министерство энергетики в конце мероприятия наградило компанию за вклад в популяризацию ТЭК и инженерно-технического образования.

"Россети" выступили организатором круглого стола "Молодежные сообщества как катализатор глобальных процессов". Также представители Группы посетили сессию "Участие компаний ТЭК в чемпионатном движении "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и приняли участие в заседании Молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго России.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.