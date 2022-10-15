СМИ: глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление энергоснабжения на ЗАЭС
МК: глава МАГАТЭ Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС, сообщает "Московский комсомолец".
В сентябре состоялся визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси, по итогам которой агентство опубликовало отчет об инспекции и призвало организовать вокруг станции зону безопасности во избежание аварийных ситуаций из-за обстрелов.
"Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской АЭС делает все возможное для укрепления хрупкой ситуации с энергоснабжением за пределами площадки", — сказал глава ведомства.
По словам Гросси, восстановление энергоснабжения станции является позитивным шагом.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. 5 октября Владимир путин подписал указ о переходе станции в собственность России.
https://1prime.ru/energy/20221015/838473033.html
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