МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС, сообщает "Московский комсомолец". В ООН сообщили о продолжении дискуссий по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

В сентябре состоялся визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси, по итогам которой агентство опубликовало отчет об инспекции и призвало организовать вокруг станции зону безопасности во избежание аварийных ситуаций из-за обстрелов.

"Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской АЭС делает все возможное для укрепления хрупкой ситуации с энергоснабжением за пределами площадки", — сказал глава ведомства.

По словам Гросси, восстановление энергоснабжения станции является позитивным шагом.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. 5 октября Владимир путин подписал указ о переходе станции в собственность России.