МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Франция считает Африку своей собственностью, поэтому ревностно относится к развитию связей региона и России. Об этом заявил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. В МИД назвали ключевую тему саммита Россия-Африка в 2023 году

"Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет", — сказал он в интервью РИА Новости.

Аюк добавил, что претендентов на сотрудничество с Африкой очень много.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.