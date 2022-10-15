В Африке считают, что Франция ревнует регион к России
Африканская энергетическая палата: Франция ревнует регион к России, считая его своей собственностью
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Франция считает Африку своей собственностью, поэтому ревностно относится к развитию связей региона и России. Об этом заявил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
"Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет", — сказал он в интервью РИА Новости.
Аюк добавил, что претендентов на сотрудничество с Африкой очень много.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://1prime.ru/energy/20221015/838473196.html
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