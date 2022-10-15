МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу транзитом через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, составившем 43,1 миллиона кубометров на 15 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Не хабом единым. Россия и Турция устроят переполох на газовом рынке

Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.