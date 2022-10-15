МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Африка нуждается в справедливом и инклюзивном энергопереходе, Европа не может указывать ей, как правильно это делать, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. СМИ: Европе грозят годы энергокризиса и бедности населения

"Европа не должна нам указывать, мы этому сопротивляемся, нам нужен справедливый и инклюзивный энергопереход", — сказал он.

Аюк отметил, что перед государствами африканского континента сейчас стоит задача справиться с энергетической бедностью.

"Нужно обеспечить электричеством 600 миллионов человек, 900 миллионов человек до сих пор не имеют доступа к нормальной плите, чтобы готовить еду. Это самый главный момент для нас. В Африке почти 60% населения не имеет доступ к электричеству",— пояснил он.

Политик считает, что энергокризис в Европе стал для Африки уроком, показавшим необходимость наращивания сотрудничества с Россией. По мнению Аюка, страна могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте.

"Для нас он (кризис) стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнерство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему", — заявил он. В Африке считают, что Франция ревнует регион к России

"Конечно, у России в этом огромный потенциал и опыт: вы лучше всех в мире разбираетесь в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику", — добавил Аюк.

По словам главы энергопалаты, если Африка продолжит быть зависимой от других стран, это повлияет на нее и негативно скажется на развитии государств континента.

"Мы уже видим, что кризис пришел в Африку, например, такая страна как ЮАР с огромным населением, с высоким уровнем индустриализации — там продолжаются веерные отключения электроэнергии… Нужны новые технологии, новые возможности. Нам нужно изменить это положение и двигаться дальше", — подчеркнул политик.

Аюк также добавил, что страны континента хотели бы развивать ядерную энергетику, но не могут позволить себе строить большие реакторы.

"Ядерная энергетика — тоже вариант, но строительство атомных электростанций обходится очень дорого, нужно искать способы строить небольшие реакторы, которые Африка может себе позволить", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.