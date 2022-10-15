МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Европейские энергетические регуляторы собрались в Вашингтоне для обсуждения возможного снижения цен на газ из США, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники. Не хабом единым. Россия и Турция устроят переполох на газовом рынке

"Европейские энергетические регуляторы на данный момент находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить энергетические кризис и заложить основы для переговоров о снижении цен на газ, импортируемый из США", — сказано в сообщении.

По данным портала, в Вашингтон 12 октября прибыли представители десяти регуляторов из стран Евросоюза, в частности, из Франции и ФРГ.

Вместе с тем, Агентство ЕС по вопросам сотрудничества регуляторов в сфере энергетики (ACER) заявило Euractiv, что оно приехало в столицу США не для того, чтобы "вести переговоры о более низких ценах на сланцевый газ, импортируемый из США". Согласно представителю ACER, речь идет о мероприятии в рамках "регулярного диалога между регуляторами США и ЕС".