АСТАНА, 15 окт — ПРАЙМ. Казахстан готов приобретать 1,5 миллиарда кубометров туркменского газа ежегодно заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на переговорах с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Казахстан планирует увеличить закупки российского газа

Токаев отметил, что на встрече в субботу лидеры двух стран предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.

"В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере, наши компании QazaqGaz и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа. Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 миллиардов кубометров в год", — сказал он.

По словам Токаева, Казахстан также готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркмении, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. "С учетом интереса обеих сторон правительствам поручено проработать и эти направления", — отметил глава государства.

Бердымухамедов находится в Казахстане с первым государственным визитом.

Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.