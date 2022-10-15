МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Дании следует усилить свое присутствие в регионе Балтийского моря после терактов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. СМИ: Швеция, Германия и Дания совместно расследуют ЧП на "Северных потоках"

По ее словам, Балтика приобретает все большее значение, когда разговор заходит о политике обороны и безопасности.

"Таким образом, правительство считает и обращает внимание партий в датском парламенте, что в будущем оборонном урегулировании пристальное внимание должно быть уделено Балтийскому морю… Нам нужно больше знать о том, что происходит в регионе Балтийского моря. Поэтому рекомендации правительства будут заключаться в том, чтобы мы усилили мониторинг и присутствие в море и над морем", — привело Датское радио слова премьер-министра.

Датское радио отметило, что такая необходимость возникла после недавних терактов на "Северных потоках".

Агентство Reuters ранее передавало, что Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования по "Северным потокам".

Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".