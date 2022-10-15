КИШИНЕВ, 15 окт — ПРАЙМ. Румынское госпредприятие Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") реализует электроэнергию Молдавии почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка, заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску. Власти Молдавии поблагодарили Румынию за поставку электричества

"В Румынии цена (на электроэнергию для физических лиц составляет 255 леев (44,3 доллара – ред.), мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica ". Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере 90 евро (за 1 МВт ч.)", — процитировала Попеску бухарестская радиостанция Europa FM.

Ранее Hidroelectrica и молдавское госпредприятие Energocom ("Энергоком") подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии. Подключение к электросетям Румынии произошло 14 октября.

Молдавия находится в энергетическом кризисе из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, с 11 октября Украина прекратила поставки электроэнергии в республику. Кишинев заявил, что основным поставщиком электричества осталась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья), которая продает электроэнергию по цене 62,5 доллара за 1 МВт ч.

Власти призвали население страны к экстренной экономии электроэнергии, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00 мск, также инструкции по сокращению энергопотребления получили государственные предприятия.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВт.