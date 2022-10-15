Глава минэнерго Румынии: Молдавия получает электричество вдвое дороже, чем для внутреннего рынка
КИШИНЕВ, 15 окт — ПРАЙМ. Румынское госпредприятие Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") реализует электроэнергию Молдавии почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка, заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.
"В Румынии цена (на электроэнергию для физических лиц составляет 255 леев (44,3 доллара – ред.), мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica ". Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере 90 евро (за 1 МВт ч.)", — процитировала Попеску бухарестская радиостанция Europa FM.
Ранее Hidroelectrica и молдавское госпредприятие Energocom ("Энергоком") подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии. Подключение к электросетям Румынии произошло 14 октября.
Молдавия находится в энергетическом кризисе из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, с 11 октября Украина прекратила поставки электроэнергии в республику. Кишинев заявил, что основным поставщиком электричества осталась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья), которая продает электроэнергию по цене 62,5 доллара за 1 МВт ч.
Власти призвали население страны к экстренной экономии электроэнергии, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00 мск, также инструкции по сокращению энергопотребления получили государственные предприятия.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВт.
https://1prime.ru/energy/20221015/838475036.html