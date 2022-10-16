МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Введение Европой потолка цен на российский газ станет, в случае принятия такого решения, нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". СМИ: идея Путина вернула интерес к готовому турецкому проекту газового хаба

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал Миллер, отвечая на вопрос о действиях "Газпрома" в случае ограничения Европой цен на поставляемый компанией газ.

Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что мера будет введена 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ пока обсуждается.

На этой неделе Миллер уже комментировал обсуждаемую в Европе идею ограничить цены на газ. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима" — "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" подчеркнул, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.