СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. В Херсонской области усилена защита Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, мера позволит избежать провокаций со стороны Украины. Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС

"Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там не просто будет прорваться", — сказал он.

Ранее Стремоусов заявлял, что украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области.