ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. "Газпром" обеспечивает прохождение зимы в России с целью, чтобы страна не почувствовала даже самых сильных холодов, заявил глава компании Алексей Миллер. Потолок цен на газ из России приведет к прекращению поставок, заявил Миллер

"Обеспечиваем прохождение осенне-зимнего максимума. И, конечно же, самая главная задача — чтобы страна ни при какой температуре, какой бы она низкой ни была, не почувствовала вот этот осенне-зимний максимум", — заявил Миллер в интервью Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1".

Он отметил, что "Газпром" создает газотранспортные мощности на среднюю температуру по всей европейской части страны —25 градусов.

"И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", — заключил Миллер.