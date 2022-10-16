В Запорожской области заявили, что Украина сменила план по захвату ЗАЭС
Член администрации Запорожской области Рогов: украинские войска сменили план по захвату ЗАЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины сменили план по захвату Запорожской АЭС, теперь в качестве места для форсирования Днепра они выбрали западную часть Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", — сказал он.
По словам Рогова, украинские вооруженные формирования сосредоточили силы для форсирования водохранилища в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область).
"Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/energy/20221016/838479172.html
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