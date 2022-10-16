СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины сменили план по захвату Запорожской АЭС, теперь в качестве места для форсирования Днепра они выбрали западную часть Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС

"Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", — сказал он.

По словам Рогова, украинские вооруженные формирования сосредоточили силы для форсирования водохранилища в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область).

"Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков", — подчеркнул он.