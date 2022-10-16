БРЮССЕЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. Евросоюз мог бы производить обязательные совместные закупки 15% используемого им газа, заявил в интервью телеканалу RTL еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Потолок цен на газ из России приведет к прекращению поставок, заявил Миллер

"Мы бы хотели, чтобы это было обязательным (совместные закупки — ред.). Я думаю, что страны могли бы принять то, что 15% закупленного объема обязательно бы приобретались совместно теми компаниями, которые используют этот газ", — сказал он.

Ранее сообщалось что, Еврокомиссия (ЕК) 18 октября планирует согласовать новый пакет мер в сфере энергетики, куда могут входить совместные закупки газа. Министры энергетики стран ЕС могут рассмотреть эти меры на совещании 25 октября.

ЕС весной создал энергетическую платформу. В материалах ЕК уточняется, что она призвана играть ключевую роль в объединении спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнерами и подготовке к совместным покупок в ЕС газа и водорода. Платформа представляет собой добровольный координационный механизм. Еврокомиссия на прошлой неделе уточнила, что пока совместных закупок газа для ЕС не проводилось.