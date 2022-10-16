БЕРЛИН, 16 окт — ПРАЙМ. В ходе роста инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил в воскресенье министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. В Венгрии надеются, что смогут заставить ЕС изменить санкционную политику

"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", — сообщил он в интервью телеканалу ARD в контексте текущего энергокризиса и инфляции.

Во вторник он вместе с министром финансов Кристианом Линднером обсудит суммы и порядок реализации помощи больницам, однако речи не идёт создании особого фонда, аналогичного тому, как то было в случае бундесвера, добавил он.

"Мы не можем создавать для каждой области свой специальный фонд ", — подчеркнул Лаутербах.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.