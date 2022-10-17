МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры. Развитые страны летом скупили более 80% украинского зерна

"Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры", — сказано в сообщении в Telegram-канале киевской военной городской администрации.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, два новых взрыва прогремели в Шевченковском районе города — в центре столицы Украины.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он в своем Telegram-канале.