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https://1prime.ru/energy/20221017/838481042.html
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Энергетика
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. Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры. "Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры", — сказано в... ПРАЙМ, 17.10.2022
энергетика, новости, киев, украина, критическая инфраструктура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры.
"Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры", — сказано в сообщении в Telegram-канале киевской военной городской администрации.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, два новых взрыва прогремели в Шевченковском районе города — в центре столицы Украины.
"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он в своем Telegram-канале.