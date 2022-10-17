МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 42 миллиона кубометров на 17 октября, при этом на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/energy/20221017/838481730.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.