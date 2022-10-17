МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 42 миллиона кубометров на 17 октября, при этом на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубов

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.