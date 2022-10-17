МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Гендиректор немецкой компании Siemens Gamesa Йохен Эйкхольт призвал в своем интервью газете Financial Times предусмотреть гарантированные квоты на ветряные турбинные генераторы, производимые в ЕС, чтобы справиться с главным конкурентом — Китаем. В ЕС оценили идею о газовом хабе в Турции

"Глава одного из крупнейших европейских производителей ветряных турбин призвал ввести квоту на количество турбин, производимых в ЕС и устанавливаемых там, поскольку сектор стремится конкурировать с более дешевым китайским импортом, а блок стремится к энергетической безопасности", — передает газета.

По словам Эйкхольта, если Европа серьезно относится к своей энергетической независимости и роли ветроэнергетики, то турбины должны рассматриваться как критически важная и стратегически значимая инфраструктура, и должны быть введены меры поддержки отрасли.

Эйкхольт также отметил, что "определенно существует риск" того, что индустрия ветряных турбин станет похожа на индустрию солнечных батарей, где китайские производители доминируют на рынке и в цепочке поставок, о чем Международное энергетическое агентство предупредило в своем июльском докладе.

"Вы должны видеть, что мы сталкиваемся с китайской конкуренцией на всех мировых рынках, а также все чаще в Европе", — сказал генеральный директор, добавив, что китайские производители часто получают "дополнительную поддержку, как правило, из национальных или региональных источников", и что их расходы на инновации в некоторых случаях в 10 раз превышают европейские. "В конце концов, мы чувствуем, что идет несбалансированная борьба, или, по крайней мере, у нас нет одинакового уровня возможностей", — добавил Эйкхольт.

Siemens Gamesa — испанско-немецкая ветроэнергетическая компания со штаб-квартирой в Испании. Это второй по величине производитель ветряных турбин в мире.