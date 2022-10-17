Эксперт Асал: к газовому хабу в Турции можно подключить азербайджанский и туркменский газ
АНКАРА, 17 окт — ПРАЙМ. Идущий из Азербайджана и Туркменистана газ можно подключить к российским поставкам в рамках идеи о газовом хабе в Турции, заявил заведующий кафедрой политологии и международных отношений Стамбульского коммерческого университета, доцент Угур Ясин Асал.
По его мнению, "одного российского газа будет недостаточно для создания газового центра во Фракии", эксперт обратил внимание на важность природного газа, поступающего из двух стран.
"Очевидно, что Европа нуждается в этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Построить такой центр только на основе российского газа будет недостаточно. Объединение природного газа, поступающего из Азербайджана и Туркменистана, в этом центре и передача его отсюда в Европу должны стать стратегическим приоритетом для Турции. Хорошо видно, что Европа также нуждается в этом и ищет альтернативные газовые маршруты. В этом отношении этот центр должен быть построен не только путем интеграции с Россией, но и как часть многомерной внешней политики Турции, при необходимости самостоятельно, от имени нашей страны, ориентируясь на долгосрочные и стратегические выгоды", — процитировала слова эксперта газета Milliyet.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба могут начаться на текущей неделе неделе, сообщал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
https://1prime.ru/energy/20221017/838482445.html