АНКАРА, 17 окт — ПРАЙМ. Идущий из Азербайджана и Туркменистана газ можно подключить к российским поставкам в рамках идеи о газовом хабе в Турции, заявил заведующий кафедрой политологии и международных отношений Стамбульского коммерческого университета, доцент Угур Ясин Асал. В "Газпроме" оценили потенциальную мощность нового хаба в Турции

По его мнению, "одного российского газа будет недостаточно для создания газового центра во Фракии", эксперт обратил внимание на важность природного газа, поступающего из двух стран.

"Очевидно, что Европа нуждается в этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Построить такой центр только на основе российского газа будет недостаточно. Объединение природного газа, поступающего из Азербайджана и Туркменистана, в этом центре и передача его отсюда в Европу должны стать стратегическим приоритетом для Турции. Хорошо видно, что Европа также нуждается в этом и ищет альтернативные газовые маршруты. В этом отношении этот центр должен быть построен не только путем интеграции с Россией, но и как часть многомерной внешней политики Турции, при необходимости самостоятельно, от имени нашей страны, ориентируясь на долгосрочные и стратегические выгоды", — процитировала слова эксперта газета Milliyet.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба могут начаться на текущей неделе неделе, сообщал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.