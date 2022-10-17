ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Китай намерен активнее развивать чистую энергетику, чтобы к 2030 году довести долю неископаемых источников энергии до 25% от всего объема потребления, сообщил на пресс-конференции в понедельник замглавы государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун. СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего рынка

"Необходимо сосредоточиться на долгосрочных потребностях развития, создавать комплексную систему снабжения экологически чистой энергией, включая ветроэнергетику, солнечную энергетику, гидроэнергетику и атомную энергетику, активно продвигать строительство крупных гидроэнергетических и атомных энергетических проектов", – заявил Жэнь Цзиндун на пресс-конференции, проведенной в рамках 20-го съезда компартии Китая.

По его словам, Китай будет продвигать строительство крупных проектов солнечной энергетики и ветроэнергетики в пустынных районах, в частности в пустыне Гоби, а также развивать другие возобновляемые источники энергии, такие как биоэнергетика и геотермальная энергетика, чтобы "обеспечить доведение доли потребления неископаемых источников энергии примерно до 20% к 2025 году и до 25% к 2030 году".