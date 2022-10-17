БЕЛГРАД, 17 окт — ПРАЙМ. Сербское правительство приняло решение о запрете экспорта природного газа до 31 октября, сообщила пресс-служба кабмина. СМИ: Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям

"Правительство приняло на сегодняшнем заседании решение о временном запрете экспорта и вывоза из страны природного газа до 31 октября, чтобы обеспечить надежное снабжение отечественного рынка и предотвратить ущерб для хозяйства и граждан", — сказано в сообщении правительства.

Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" 10 октября призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы страны, которая получает из российского газопровода голубое топливо. Тогда он напомнил, что только Белград в день расходует три миллиона кубических метров газа, а в сутки по газопроводу поступает шесть миллионов кубометров из РФ.