МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что "мы-то выдержим". Правительство Сербии запретило экспорт газа до 31 октября

"На Россию приходит зима, системы все должны быть готовы. Люди должны знать все нюансы с платежами, но, если что-то выходит из-под контроля, тогда лично докладывайте мне. Я по понятным причинам, вот честно вам скажу, я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим", — сказал Хабиров на еженедельной "оперативке".